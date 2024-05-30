Впервые в истории: Больше 6 миллиардов потратят на ремонт дорог в Жезказгане

Разбитые дороги, перекопанные улицы, сломанные автомобили. Для водителей Жезказгана проезд по улицам города каждый день превращается в настоящий квест. Жители жалуются, что на протяжении нескольких лет в городе не могут положить нормальный асфальт. Когда решат дорожную проблему, узнавал корреспондент BaigeNews.kz.

В Жезказгане нет ни одной улицы, которая полностью была бы заасфальтирована качественным и ровным полотном. По словам водителей, они уже больше 10 лет не видели, чтобы в городе проводились масштабные дорожные работы. Первыми от плохого качества дорог страдают местные перевозчики и таксисты.

"Порой на ремонт ходовки машины уходит больше, чем я зарабатываю. И ведь ее не продашь потом, потому что тут клиентов нет. А из других городов, как только слышат про Жезказган, так сразу отказываются. Потому что вся страна знает, какие у нас плохие дороги", - говорит житель города Бекболат Бимендин.

Местные общественники и активисты тоже бьют тревогу, требуя от властей пояснений: куда уходят огромные деньги, выделяемые на ремонт дорог.

"Средства на город выделяются постоянно, производится какой-то ремонт дорог. Но эти деньги "хоронятся" в землю, нет результата. То, что лежит на улице Абая, Гагарина, даже дорогами нельзя назвать. В степи дороги намного лучше, а в городе яма на яме, из-за чего создается аварийная ситуация. Причём улица Гагарина столько лет была в разрухе. В прошлом году её делали, был капитальный ремонт. То же самое происходит и с тротуаром", - сетует член общественного совета Валерий Фомин.

Местные жители говорят, что очень надеялись, на то, что создание Улытауской области изменит ситуацию с инфраструктурой в городе в лучшую сторону. Но по их мнению, стало ещё хуже.

"Раньше, когда была Карагандинская область, проблемы города выходили на область, и оттуда был какой-то нагоняй. Хотя бы вид деятельности создавали. Наш городской аким говорит красиво, по его отчётам всё хорошо. Но происходит обратное. Потому что нет ответственности. Раньше если подрядчик брал разрешение выкопать трубу, провести ремонт, то он проходил множество согласований. В акимате брал разрешение, делал работу, потом восстанавливал, и подписывал в акимате, что дорога восстановлена. Акимат принимал, проверял. Сейчас этого нет. У нас положили новый асфальт по улице Тимирязева и Гагарина. Жители его очень долго ждали. А через месяц этот асфальт раскопали и не восстановили", - рассказывает Валерий Фомин.

В свою очередь по поводу ремонта улицы Гагарина аким города пояснил, что вся вина лежит на подрядчиках.

"В прошлом году улицу Гагарина сделали, но мы на них (подрядчиков – прим.ред) в суд подали. Выделенная сумма там порядка 170 миллионов тенге, но мы по этой улице только 70 миллионов оплатили. Остальные 98 миллионов не оплатили, потому что работы были выполнены некачественно. Они постелили асфальт, но когда мы начали брать керн, он дал отрицательное заключение. Такая ситуация у нас по улице Гагарина и Байконурова", - говорит аким города Кайрат Шайжанов.

Однако градоначальник пообещал, что в этом году улицу Гагарина все же приведут в порядок. Помимо этого до конца года отремонтируют дороги 57 улиц Жезказгана. Для этого выделено около 6,5 млрд тенге.

Отметим, что общая протяженность дорог в городе составляет 213 километров на 176 улицах. И они делятся по категориям: из них 6 улиц – это дороги III категории, и оставшиеся 170 улиц – это дороги IV категории.

В последние пару лет из-за подготовки к отопительному сезону в городе были буквально перекопаны все улицы, соответственно о ремонте дорог не было и речи. Так были заменены магистральные тепловые сети по улице Алаша хана, по проспекту Сейфуллина, начиная от улицы Ғарышкерлер до улицы Алаша хана. Также меняли тепловые сети по улице Сейфуллина, начиная от улицы Абая до улицы Аманжолова.

"Никогда в истории не было, чтобы на ремонт улиц Жезказгана выделялась такая огромная сумма. Для этого в прошлом году мы разработали проектно-сметную документацию на ремонт этих 57 улиц, провели экспертизу, получили заключение вневедомственной экспертизы. Впервые это было сделано. Раньше сметы разрабатывались вручную их разрабатывал специалист отдела ЖКХ. Смета – это основной документ, и если он будет некачественным, то наряду с безответственными подрядными организациями, с тем, что асфальт, который не соответствует строительным нормам и правилам, это тоже может повлиять на качество дорог. Поэтому в прошлом году мы выделили порядка 50 миллионов тенге на разработку проектно-сметной документации. Проектировала дороги компания из Алматы. После этого эти ПСД прошли экспертизу в Национальном центре качества дорожных активов. После того как получили положительное заключение, мы выделили средства на средний ремонт. Из 4,2 млрд тенге на сегодняшний день подтверждённая сумма 3,5 млрд тенге. Это на начало работ", - заверил Шайжанов.

Как стало известно, конкурсные процедуры уже были проведены, и в скором времени дорожники приступят к работе. Однако на некоторых улицах ремонтные работы начнутся позже. Причина – прокладка сетей тепло- и водоснабжения.

"Конкурсные процедуры завершены 1 мая, за исключением улицы Абая, протяжённостью 2,5 километра. В прошлом году мы там пешеходную часть заасфальтировали, новые бордюры поставили, новые опоры установили. В этом году у нас остаётся только замена дорожного полотна. Когда спрашивают, почему мы в прошлом году не укладывали асфальт, я отвечаю: потому что у нас здесь проходит водовод, и в прошлом году мы приступили к переврезке, то есть этот водовод был положен в 2020 году. В этом году мы по этапам готовности начали уже переврезать пластиковые трубы диаметром 355 мм. В прошлом году мы подготовительные работы по укладке водопроводных труб, по укладке сетей теплоснабжения проводили, и в этом году мы 15 июня планируем завершить переврезки по сетям и уже где-то 20 июня приступим к ремонту дорог", - пояснил аким.

Но общественники города настроены очень скептически к обещаниям акима. Так как печальный сценарий с ремонтом дорог повторяется ежегодно.

"У нас просто уникальная технология выполнения работ. В начале года разыгрываются тендеры на выполнение ремонтных работ. Выигрывает определённая компания. В договоре указывается, что срок выполнения работ, допустим, с момента заключения договора и до конца ноября этого года. Что делают подрядчики? Они с момента как выиграли тендер берут и фрезеруют все свои участки. То есть асфальт, который был ещё худо, бедно, более или менее нормальный. Они его фрезеруют. А потом практически до конца года автомобилисты ездят по разбитой дороге. А в конце года, когда уже идут дожди и снег, начинают в авральном режиме укладывать асфальт. Потому что сроки поджимают. Возможно, это делается для того, чтобы были в цейтноте, что нельзя было заставить переделывать. Ведь нужно освоение бюджета и заканчиваются сроки выполнения договорных обязательств. Поэтому в конце года быстро асфальтируется, и тут же выпадает снег, и машины ездят по асфальту закрытому снегом. Весной снег тает, асфальт тает вместе с ним. И начинается новый цикл, опять фрезеровка, весь год, всё лето стоит", - объясняет общественник Валерий Фомин.

Однако аким города и на это нашел оправдание. Он отметил что все улицы города невозможно в одночасье остановить и начать ремонтировать, потому что нарушится движение по транспортным артериям. Поэтому властям приходится ждать и соблюдать график.

К слову, асфальтировать дороги Жезказгана будут 7 подрядных организаций. В городе даже построили асфальто-бетонный завод производительностью 160 тонн асфальта в час.

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