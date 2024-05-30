Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
Сегодня, 11:16
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Сегодня, 11:16Сегодня, 11:16
827Фото: vm.ru
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк скончалась на 53 году жизни, передаёт BaigeNews.
"Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя", — говорится на официальной странице Заворотнюк в соцсетях.