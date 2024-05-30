Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк скончалась на 53 году жизни, передаёт BaigeNews.

"Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя", — говорится на официальной странице Заворотнюк в соцсетях.