Где в Казахстане самая дорогая аренда квартир

Казахстанские домохозяйства, сдающие в наём своё жильё, за год увеличили общий объём оказанных услуг в стоимостном выражении на 46,2%, передаёт BaigeNews со ссылкой на Energyprom. Согласно результатам выборочных обследований Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, частные арендодатели в прошлом году заработали 98,5 млрд тг. Такой существенный рост общего объёма услуг по предоставлению недвижимости в аренду наблюдается второй год подряд. В 2022 году показатель вырос на 43,3%.

На динамику повлияли как минимум два фактора. Судя по ответам, данным респондентами выборочного обследования, в 2023 году у арендодателей существенно (на 52,5%) выросли затраты на производство услуг по аренде. К таким затратам могут относиться не только расходы на обустройство жилья, но и оплата услуг по поиску арендаторов, реклама, налоги, заказ клининга и т. д. В целом казахстанские частные арендодатели тратят на необходимые услуги для сдачи жилья в наём почти четверть получаемой арендной платы. В прошлом году доля таких затрат составляла 22,8% — на 1 процентный пункт больше, чем в 2022-м.

Важное методологическое замечание: выборочные обследования БНС проводятся при опросе контрольной группы, распределённой по всем регионам страны и насчитывающей около 12 тыс. домохозяйств. Далее данные распространяются на генеральную совокупность, то есть рассчитываются в целом по стране математическим путём. Это позволяет узнать только ориентировочный объём оказанных услуг и оценить динамику, так как информация основана на ответах казахстанцев при опросах, а не на документах.

Абсолютные данные по аренде и субаренде жилья населению доступны только по таким категориям арендодателей, как ИП и предприятия. За январь–декабрь прошлого года этот "белый" рынок аренды и субаренды составил 170,5 млрд тг — на 45,1% больше, чем за аналогичный период 2022-го (117,5 млрд тг).

Вторым фактором, повлиявшим на рост объёма услуг по сдаче недвижимости в наём, стал рост цен на такие услуги. За 12 месяцев прошлого года цены на аренду благоустроенного жилья в сравнении с январём–декабрём 2022-го увеличились в среднем на 16,4%. Однако в 11 из 20 крупных городов, охватываемых исследованиями БНС, повышение цен составило более 20%. А в двух северных областных центрах — Петропавловске и Кокшетау — аренда подорожала более чем на 30%.

Исходя из данных БНС о средних ценах на аренду одного квадратного метра жилья в крупных городах, мы рассчитали стоимость арендной платы за стандартную квартиру в 50 кв. м в каждом мегаполисе и областном центре. В апреле текущего года аренда благоустроенного жилья такой площади в среднем по РК составляла 209,8 тыс. тг. Самой дорогой была аренда подобных квартир в Алматы: 255,4 тыс. тг в месяц. Однако это далеко не предел: на сайтах-агрегаторах встречаются объявления об аренде такой "двушки" и по цене 700 тыс. тг.

Второе место по дороговизне аренды заняла Астана: 209,3 тыс. тг в месяц за квартиру в 50 кв. м. Максимальная рыночная цена — 500 тыс. тг. В тройку городов с самой высокой арендной платой вошла Караганда: 194,6 тыс. тг. К городам, где стоимость аренды относительно невысока, можно отнести Тараз (103,1 тыс. тг), Туркестан (122,2 тыс. тг) и Актобе (123,6 тыс. тг).

Наём жилья в Казахстане обходится арендаторам дорого и в сравнении с соседними странами. На онлайн-сервисе Numbeo.com, который собирает данные по ценам на товары и услуги в 97 государствах мира, в рейтинге стран по дороговизне аренды в мае текущего года Казахстан оказался на 43-м месте. Указанная средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в хорошем районе в крупных городах нашей страны — 551,5 долл. США. Это на 32% дороже, чем в России, и на 13% дороже, чем в Узбекистане. Дешевле можно арендовать небольшое жильё и в Турции, Таиланде, Саудовской Аравии, Китае, Греции и многих других странах.

Самая дорогостоящая аренда, судя по рейтингу, наблюдается в таких азиатских странах, как Сингапур и Гонконг, где ежемесячная плата за наём квартиры превышает 2 тыс. долл. США. В пятёрку государств с высокими ставками аренды жилья также вошли Швейцария, Ирландия и США.