Спасатели предупредили об опасности купания в реке Жайык
Сегодня, 11:06
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Сегодня, 11:06Сегодня, 11:06
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Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил начальник Управления ликвидации ЧС Жантөре Шәдибекұлы, передаёт BaigeNews.
"Из-за сильного течения купание в реке Жайык пока очень опасно. Поэтому мы рекомендуем купаться в только разрешенных местах после официального купального сезона. Строго запрещено отдыхать на диких пляжах и других несанкционированных местах отдыха", - заявил спикер.
Напомним, в связи с ЧС в Атырау открытие купального сезона перенесено на третью декаду июня.