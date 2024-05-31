Спасатели предупредили об опасности купания в реке Жайык

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил начальник Управления ликвидации ЧС Жантөре Шәдибекұлы, передаёт BaigeNews.

"Из-за сильного течения купание в реке Жайык пока очень опасно. Поэтому мы рекомендуем купаться в только разрешенных местах после официального купального сезона. Строго запрещено отдыхать на диких пляжах и других несанкционированных местах отдыха", - заявил спикер.

Напомним, в связи с ЧС в Атырау открытие купального сезона перенесено на третью декаду июня.