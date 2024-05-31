В Астане временно перекроют пересечение двух улиц

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупредило об изменении схемы организации дорожного движения на период укладки дорожного покрытия на пересечении пр. Богенбай батыра и ул. Ш.Валиханова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

"Движение на самом перекрестке будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях. В связи с этим с 22:00 часов 31 мая до 6:00 часов 3 июня текущего года вышеуказанный участок будет перекрыт частично", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.