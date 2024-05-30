Почему местная продукция в Павлодаре дороже завозной

Выгоду от знака "Сделано в Казахстане" получают только местные товаропроизводители и поставщики, но не покупатели. Чиновники отмечают, многие товары из Павлодарской области реализуют по всему Казахстану, а также в ближнее зарубежье. При этом контролировать цены на продукцию они не вправе и признают, что иногда местное, не значит дешевле, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам сотрудников Управления предпринимательства Павлодарской области, одна из главных задач в их работе - активно продвигать местные бренды. В регионе их предостаточно, причём в разных сферах. Поддержку оказывают в рамках проекта "Сделано в Казахстане".

"В Павлодарской области производят крупу гречневую, мясо индейки, макаронные изделия, колбасы, молочную продукцию, саженцы деревьев, мыло хозяйственное, ящики из картона, спецодежду, трансмиссионное масло, яйцо, картофель, морковь, свеклу, полуфабрикаты, говядину, конину, хлебобулочную продукцию, мебель, рельсы, крестовины, трубы насосные и компрессорные, арматуру и многие другое", - сообщил руководитель отдела Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области Каримжан Байсарин.

Получив сертификат "Сделано в Казахстане", производителю достаются различные блага, в первую очередь, в виде свободного доступа в крупные торговые точки. Формируются отдельные прилавки с маркировкой, где размещают товары казахстанского производства. Заключены меморандумы с 14 крупными поставщиками и сетями супермаркетов.

"Меморандум заключили в прошлом году. Основная задача, чтобы оптовые дистрибьюторы закупали казахстанскую продукцию и реализовывали через торговые сети в нашей области", - добавил Каримжан Байсарин.

Предприниматели также получают скидки на рекламу своего товара и различные льготы. А если бизнесмен, допустим, захочет поставлять молоко в госучреждение, и у его товара будет маркировка "Сделано в Казахстане", то такому производителю при определении победителя в госзакупках отдадут предпочтение.

Помогают чиновники бизнесменам продвигать местные товары и за пределы страны.

Несмотря на то, что товары производят в регионе, и они попадают на местные прилавки, это не означает, что цена будет ниже, чем на аналогичную продукцию из соседней области или зарубежья.

"Это всё рынок, рынок диктует цену. В принципе мы здесь бессильны. По тем же огурцам, помидорам, они не входят в социально-значимые товары, мы на цены повлиять не можем. Можем заключить с тепличными хозяйствами меморандум на сдерживание цен", - ответил Каримжан Байсарин.

Чиновники поясняют, главная цель проекта - привлечение внимания со стороны покупателей к казахстанскому производству. К тому же, местное сырьё и готовый продукт, уверены чиновники, несмотря, порой, на завышенную стоимость может быть качественнее и, самое главное, полезнее.