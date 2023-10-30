Каратистка Молдир Жанбырбай завоевала золото на чемпионате мира

Казахстанские каратисты завоевали три медали на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Впервые в истории казахстанские каратисты принесли стране золотую награду. Золото чемпионата мира завоевала Молдир Жанбырбай. Девушка выступала в весе до 50 килограммов.

Всего наши каратисты завоевали три медали на ЧМ.

На втором месте завершил своё выступление Кайсар Алпысбай (до 60 килограммов). Третьим на ЧМ стал Дидар Амирали (до 67 килограммов).