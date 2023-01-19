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Карантин объявлен в приграничном с Казахстаном российском регионе
В районе Омской области России, приграничной с Казахстаном, установлен карантин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на omskinform.ru.
"Указом губернатора Омской области от 13 января 2023 года №7 в связи с выявлением случая заболевания бешенством на территории Омского района установлен карантин. Ограничительные мероприятия установлены до 13 марта 2023 года", – сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
В наступившем 2023 году на территории Омской области выявлено уже три случая бешенства у животных. Инфекцию находили в Муромцевском, Калачинском и Омском районах. В последнем случае больной оказалась собака, обитавшая на территории фильтровальной насосной станции в районе 25-го километра Черлакского тракта.
Как уточнили в ведомстве, за прошлый год в Омской области зафиксировано всего пять случаев бешенства. В 2021-м очагов инфекции было 24.
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