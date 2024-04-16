Карантин объявили в сёлах Туркестанской области из-за бешенства скота

Ещё в двух сёлах Туркестанской области ввели карантин из-за бешенства скота, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Карантин объявили в сёлах Тлектес и Карабастау Казыгуртского района. Здесь выявлено бешенство у четырёх овец, коровы и лошади. Последняя вдруг набросилась на хозяина и укусила его. Мужчина теперь под присмотром медиков.

Две недели назад эту же болезнь нашли у скота в селе Сынтас. Сейчас на карантине около 5000 животных. Сельчанам даже запретили выгуливать собак и кошек, а также объявили обязательную вакцинацию питомцев.