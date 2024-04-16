Карантин объявили в сёлах Туркестанской области из-за бешенства скота
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Ещё в двух сёлах Туркестанской области ввели карантин из-за бешенства скота, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Карантин объявили в сёлах Тлектес и Карабастау Казыгуртского района. Здесь выявлено бешенство у четырёх овец, коровы и лошади. Последняя вдруг набросилась на хозяина и укусила его. Мужчина теперь под присмотром медиков.
Две недели назад эту же болезнь нашли у скота в селе Сынтас. Сейчас на карантине около 5000 животных. Сельчанам даже запретили выгуливать собак и кошек, а также объявили обязательную вакцинацию питомцев.
"Во время карантина скот не может быть продан на рынок, нельзя его пасти в других населённых пунктах, есть мясо скота и употреблять молоко. Также нельзя выпускать животных из загонов. Мы установили ограничение на два месяца. Если за время карантина не будет выявлено новых фактов, то ограничения будут сняты", – сообщил Асет Бектаев, руководитель Казыгуртской районной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК.
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