Карандаш отскочил в глаз мальчику в детсаду Экибастуза

О ситуации в детсаду №24 рассказала в социальных сетях мама воспитанника. Женщина рассказала, что её ребёнок получил травму глаза, и обвинила воспитателя в том, что та недоглядела за детьми.

Как пояснила руководительница детсада Людмила Лабудько, несчастный случай произошёл 28 апреля после обеда.

В тот момент в группе находились трое детей 4-5 лет. Двое рисовали за столом, воспитатель сидела рядом с ними, это подтверждает и камера видеонаблюдения.

"Карандаш отскочил от резкого поворота из рук мальчика и коснулся глаза другого ребёнка. Ребенок не плакал, отека, травмы не было, сразу отвели его к медику. Вызвали маму", – уточнила собеседница.

Между тем, сотрудники городского отдела образования провели служебное расследование, побеседовали с родителями и просмотрели камеры видеонаблюдения.

"Вины воспитателя нет, произошло по неосторожности. Протыкания <глаза> не было. Родители претензий не имеют, конфликт разрешен", – ответили в отделе образования.

В акимате Экибастуза добавили, что заведующей дошкольным учреждением и воспитателю группы "Почемучки" объявили выговоры.