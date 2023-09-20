Карагандинцы жалуются на качество новой дороги, которую ждали полвека

В Карагандинской области впервые заасфальтировали дорогу между сёлами Мади и Егиндыбулак. Между тем, местных жителей качество дороги не устраивает, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Новую дорогу жители населённых пунктов ждали 50 лет, поэтому внимательно следят за процессом.

"В прошлом году насыпали щебень. Сейчас от него почти ничего не осталось. Лежит на краях. Получается, сейчас асфальт укладывают на песок. О каком сцеплении может идти речь? Он исчезнет вместе с первым снегом", - сказал житель с. Мади Нурболат Халыков.

По данным специалистов, эксплуатация основания будущего асфальта приводит к различным дефектам.

"Движение транспортных средств осуществляется по уложенному слою, тогда как, по рекомендации РК, данный конструктив дорожной одежды необходимо перекрывать слоем асфальта не позднее 48 часов. Во избежание появления дефектов, таких, как шелушение, выбоины, гребёнка неровности на основании. В ходе осмотра были выявлены несоответствия ровности асфальтобетонного покрытия, превышающие допустимые значения", - отметил инженер Национального центра качества дорожных активов Руслан Юсупов.

Подрядчики пообещали заменить дефектный участок дороги (200 метров), на котором техконтроль выявил нарушения.

В целом, на ремонт 15-ти километров дороги "Егиндыбулак-Актас-Айрык" требуется 818 миллионов тенге.



