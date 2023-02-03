Карагандинца с гранатой и пистолетом задержали в Астане

Фото: polisia.kz

В Астане задержали 22-летнего жителя Караганды, вооружённого травматическим пистолетом ОСА и гранатой РГД-5, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Астаны ночью на пересечении улиц Абылайхана и Жансугурова остановили машину Lada Priora. В ходе личного обыска у пассажира в правом кармане куртки обнаружили пистолет, а в левом гранату.

Гранату полицейские поместили в колбу для хранения взрывчатых веществ.

По факту проводится досудебное расследование по статье 287 УК РК - “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств”.

Карагандинец водворён в изолятор временного содержания ДП. Назначены необходимые экспертизы, проводится проверка.