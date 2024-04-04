Госзакупки на сумму 27,3 млрд тенге отменили в Карагандинской области
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Прокуратурой Карагандинской области отменено 54 госзакупок на общую сумму 27,3 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Анализом в сфере расходования бюджетных средств выявлены нарушения законодательства о государственных закупках.
"К примеру, должностные лица Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаш вопреки требованиям законодательства проводили государственные закупки по капитальному ремонту водовода на сумму 625 млн тенге, без проектно-сметной документации и заключения экспертизы.
В другом случае, Управление природных ресурсов и регулировании природопользования Карагандинской области необоснованно запланировано приобретение оборудования и приборов для измерения количества выбросов загрязняющих веществ на сумму 75,2 млн тенге, однако измерение выбросов не относится к компетенции ГУ", - сообщили в прокуратуре Карагандинской области.
Принятыми мерами бюджетные средства возвращены в областной бюджет и направлены на перераспределение.
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