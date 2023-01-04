Карагандинских водителей наказывают за выезд на закрытые трассы

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Недисциплинированные водители привлекаются к ответственности в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Напомним, третьего-четвёртого января в Карагандинской области из-за резкого ухудшения погодных условий закрыты все трассы республиканского и местного значения.

- Несмотря на неоднократные предупреждения наших сотрудников, некоторые водители отправились в дорогу. Три водителя не подчинились требованиям полицейских и продолжили движение. Их личности установлены, и они будут привлечены к административной ответственности по статье 667 КРКобАП "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа". Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до 15 суток, - сообщил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП области Талгат Оспанов.

К слову, в настоящее время около 200 автомашин стоят по всем направлениям. До ближайших населенных пунктов их сопровождают сотрудники батальона патрульной полиции ДП области.

Отметим, в указанный период в областном центре произошло 27 мелких дорожно-транспортных происшествий. Основные причины – невнимательность водителей, превышение скоростного режима