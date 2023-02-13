Карагандинские школьники выпускают комиксы по истории Казахстана

Мультипликационные материалы издают старшеклассники специализированной школы-лицея-интерната имени Н.Нурмакова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

По словам учителя истории Асем Тарыбаевой, комиксы пользуются большим спросом среди школьников. Каждая серия посвящена отдельной главе истории Казахстана.

"Цель - повышение интереса к предмету истории в соответствии с велениями времени. Учащиеся младших классов быстро усваивают информацию через картинки. Заметив это по большому количеству детей, которые приходят в библиотеку с просьбой о комиксах, я предложила ученикам 11 класса попробовать сделать исторические комиксы на казахском языке. Они сразу согласились. Сначала выбрали тему, исследовали ее и приступили к творческой работе. Вскоре при поддержке руководства школы был готов первый наш комикс "Основание Казахского ханства", - рассказывает учитель истории.