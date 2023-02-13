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Карагандинские школьники выпускают комиксы по истории Казахстана Сегодня, 13:50
85
Сегодня, 13:50
85

Карагандинские школьники выпускают комиксы по истории Казахстана

Мультипликационные материалы издают старшеклассники специализированной школы-лицея-интерната имени Н.Нурмакова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

По словам учителя истории Асем Тарыбаевой, комиксы пользуются большим спросом среди школьников. Каждая серия посвящена отдельной главе истории Казахстана.

"Цель - повышение интереса к предмету истории в соответствии с велениями времени. Учащиеся младших классов быстро усваивают информацию через картинки. Заметив это по большому количеству детей, которые приходят в библиотеку с просьбой о комиксах, я предложила ученикам 11 класса попробовать сделать исторические комиксы на казахском языке. Они сразу согласились. Сначала выбрали тему, исследовали ее и приступили к творческой работе. Вскоре при поддержке руководства школы был готов первый наш комикс "Основание Казахского ханства", - рассказывает учитель истории.

К слову, сейчас при специализированной школе-лицее-интернате имени Н.Нурмакова действует клуб комиксов, где 15 учащихся осваивают новый жанр. Второй выпуск журнала комиксов "Исторические рассказы" ребята хотят посвятить 150-летию Ахмета Байтурсынова.

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#школьники #комиксы #Караганда
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:50
85
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