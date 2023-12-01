Карагандинские шахтёры-регрессники требуют вернуть им пожизненные социальные выплаты

Казахстанские шахтёры-регрессники, потерявшие здоровье на угольных предприятиях Карагандинской области и региона Улытау, требуют вернуть им пожизненные социальные выплаты. Кроме того, они настаивают на их индексации, как это было ранее. Горняки считают, что поправки в гражданский кодекс ухудшили положение инвалидов труда и лоббируют только интересы монополистов: работодателей и страховщиков, передает корреспондент BaigeNews.kz. Сегодня степень утраты профессиональной трудоспособности имеют 16 тысяч казахстанцев. Наибольшее их число приходится на Карагандинскую область. Между тем, только за этот год на предприятиях страны пострадали около тысячи человек, а работодатели уплатили около 300 миллионов тенге штрафов за нарушение трудового законодательства.

Наиль Юсупов за 35-летний подземный стаж заработал три профессиональных заболевания. Сейчас у него третья группа инвалидности. В 2020 году по заключении медэкспертизы мужчина признан нетрудоспособным. Вместе с коллегами в последние годы он борется за права регрессников угольных предприятий "АрселлорМиттал Темиртау".

"В 2015 году 10 мая изменилось законодательство, были введены поправки в гражданский кодекс. А именно в 1 пункт 944 статьи. Согласно статье, все страховые выплаты прекращаются с достижением пенсионного возраста. Лоббируются интересы страховых компаний. Это нужно было додуматься, чтобы у человека с увечьями, с профзаболеваниями, в 63 года отнимают все социальные выплаты, и он получает голую пенсию. Разве пенсия – гарантия выздоровления человека? Наоборот, к пенсионному возрасту он подходит с минимальным трудовым стажем, соответственно, с пенсией минимальной. А болезни остаются, они неизлечимы, пока человек лечится, его поддерживают, чтобы не прогрессировали заболевания. Все эти тяжёлые препараты влияют на печень, желудок, сердце, человек получает дополнительные болезни, а за них не платят, это ведь непрофессиональные заболевания. А лекарства нужно покупать, они не дешевые. У пенсионера инвалида все средства уходят на лекарства", - возмущен Наиль Юсупов.

Шахтёры требуют отменить поправку, которая предусматривает отмену соцвыплат по достижении пенсионного возраста. Ещё одно требование – вернуть индексацию с учетом ныне предусмотренной зарплаты шахтёров. Сейчас, говорит Наиль Юсупов, в основу расчёта берутся показатели инфляции.

"Увеличили с расчётом инфляции 4,5%, фактически годовая инфляция составляла 20%, видите, как разнятся цифры? Сейчас цены растут катастрофическими темпами. Работодатель виноват, что не внедрял новых технологий, не усовершенствовал технику безопасности, фактически довёл человека до увечий. Если он отобрал моё здоровье, будь добр, плати до конца жизни. Но он защищён законом, в отличие от нас. Мы стучимся во все двери, но везде получаем невнятные ответы", - рассказал руководитель ОО "Уакыт" Наиль Юсупов.

После долгих хождений по инстанциям положенных выплат смогла добиться семья Мейрама Жанусбаева. 32-летний рабочий погиб во время несчастного случая на Саранской шахте в ноябре 2016 года. Без единственного кормильца остались пожилые родители, супруга с двумя малолетними детьми.

"Положенных по договору выплат добились только в марте следующего года. 10 годовых зарплат выплатили единовременно семье. На жилье 14 тысяч долларов выделили, наши родители с компенсации купили квартиру. Детям сейчас государство платит пособия по потере кормильца. (…) Брат рассказывал, что все оборудование старое, изношенное. После университета сначала он работал горным мастером, потом попал под сокращение, а обратно устроился уже простым шахтером. Месяц только проработал, и произошел несчастный случай. Четверо погибли, трое на месте и брат среди них, один человек в больнице погиб. Все знают про условия труда, но идут туда работать", - рассказывает сестра погибшего горняка Гульзира Жанусбаева.

К слову, по данным Минтруда, да последние 3 года в Казахстане профтрудоспособность на производстве потеряли больше 2 тысяч человек. Причём если в 2020 году 585 человек, то в 2022 году уже 961. Больше всего случаев травматизма приходится на горно-металлургическую отрасль.

Другой регрессник Григорий Зубарь получил сильнейшие травмы еще в 2004 году при взрыве газа в лаве на шахте "Шахтинская". Тогда под землёй работали 89 человек. Находившиеся вблизи эпицентра взрыва горняки погибли мгновенно. Трагедия унесла жизни 23 человек. Григорию Зубарь со временем присвоили вторую группу инвалидности и установили профнепригодность. Причём, возмущается горняк, вину работодателя в заключении признали только на 40%. 60% вины за трагедию возложили на самого шахтёра.

После аварии в 2006 году на шахте имени "Ленина", где погиб 41 человек, горнякам повысили заработные платы. Но вот перасчёт по новой зарплате пострадавшим в "Шахтинской" не сделали. Григорий Зубарь, как и другие регрессники, все эти годы пытается восстановить справедливость. Он обращался и в местный, и областной суды и высшую судебную инстанцию. Но везде получил отказ. Изменения, которые внесли в законодательство в 2011 и 2015 годах, отмечает мужчина, только ухудшили положение регрессников.

"Несмотря на то, что закон не должен ухудшать положение. Мы проиграли все суды, над нами просто посмеялись. Почему мы проигрываем суды? Мы не можем доказать средний заработок, нам не дают расчетов, якобы потому что мы являемся третьими лицами, а эти сведения якобы коммерческая тайна. Мы идем в суд, чтобы суд затребовал от работодателя средний заработок, но они его и суду не предоставляют. Наши запросы в высшие инстанции возвращаются в акимат, который ничем не может нам помочь", - утверждает мужчина.

Он ссылается на 937 статью Гражданского кодекса Казахстана, по которой работодатель обязан выплачивать возмещение вреда жизни и здоровью работника. Это, по словам Григория Зубарь, было прописано в коллективном договоре от 2005 года.

Между тем, в профильном министерстве сообщили, что не владеют информацией о количестве получающих регрессные выплаты.

"Гражданско-правовая ответственность работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей наступает с даты установления работнику на основании заключения медико-социальной экспертизы степени утраты профессиональной трудоспособности. Работодатель осуществляет выплаты в счет возмещения вреда на срок установления степени утраты трудоспособности. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, регламентируется статьей 937 Гражданского кодекса Республики Казахстан. В свою очередь, отмечаем, что возмещения вреда осуществляется за счет работодателя или компаний по страхованию жизни в случае страхования работника от несчастных случаев. В этой связи, министерство не владеют информацию о количестве работников получающие возмещения вреда и размера",- говорится в официальном ответе.

Другую информацию о регрессных выплатах мы не получили.

С начала года инспекции труда провели свыше 5 тысяч проверок. Выявлено порядка 8 тысяч нарушений, больше четверти из них приходятся на несоблюдение работодателями безопасности труда. По результатам выданных предписаний с них взыскали в пользу работников 5 миллиардов тенге. Недавно в стенах парламента депутаты озвучили запрос, в котором предложили вернуть пожизненные выплаты шахтёрам с инвалидностью, а также провести перерасчёт существующей компенсации с учётом инфляции.

Пока же в стране планируют ввести специальные социальные выплаты (ССП) занятым на вредных производствах казахстанцам. Но по достижении 55 лет. Получать их смогут только те, кто имеет отчисления в течение предшествующих семи лет, и только до достижения пенсионного возраста.