Карагандинские пожарные предотвратили взрыв газовой цистерны

Рискуя жизнью, пожарные вынесли 66 газовых баллонов с горящей автогазозаправочной станции в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП произошло в 16:19 в районе имени Казыбек Би.

"На автогазозаправочной станции произошло загорание газа в металлической емкости объемом шесть кубических метров. Пострадавших нет. Тушение проводится с учетом правил безопасности. Задействованы силы и средства ДЧС. В 16:48 пожар локализован, а в 16:59 ликвидирован. Силами ДЧС в безопасное место вынесено 66 газовых баллонов", — сообщили в МЧС.

До прибытия противопожарной службы произошел хлопок газовоздушной смеси в емкости, с последующим повреждением металлических конструкций отдельностоящего строения.