  • 24 Февраля, 20:06
  • BAIGENEWS

Карагандинские пожарные предотвратили взрыв газовой цистерны

Сегодня, 18:55
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МЧС РК Сегодня, 18:55
Сегодня, 18:55
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Фото: МЧС РК

Рискуя жизнью, пожарные вынесли 66 газовых баллонов с горящей автогазозаправочной станции в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП произошло в 16:19 в районе имени Казыбек Би.

"На автогазозаправочной станции  произошло загорание газа в металлической  емкости объемом шесть кубических метров. Пострадавших нет. Тушение проводится с учетом правил безопасности. Задействованы силы и средства ДЧС. В 16:48 пожар локализован, а в 16:59 ликвидирован. Силами ДЧС в безопасное место вынесено 66 газовых баллонов", — сообщили в МЧС.

До прибытия противопожарной службы произошел хлопок газовоздушной смеси в емкости, с последующим повреждением металлических конструкций отдельностоящего строения.

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