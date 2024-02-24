Карагандинские пожарные предотвратили взрыв газовой цистерны
Сегодня, 18:55
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Сегодня, 18:55Сегодня, 18:55
91Фото: МЧС РК
Рискуя жизнью, пожарные вынесли 66 газовых баллонов с горящей автогазозаправочной станции в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
ЧП произошло в 16:19 в районе имени Казыбек Би.
"На автогазозаправочной станции произошло загорание газа в металлической емкости объемом шесть кубических метров. Пострадавших нет. Тушение проводится с учетом правил безопасности. Задействованы силы и средства ДЧС. В 16:48 пожар локализован, а в 16:59 ликвидирован. Силами ДЧС в безопасное место вынесено 66 газовых баллонов", — сообщили в МЧС.
До прибытия противопожарной службы произошел хлопок газовоздушной смеси в емкости, с последующим повреждением металлических конструкций отдельностоящего строения.
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