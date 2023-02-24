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Карагандинка родила в патрульном авто
Роды приняли в служебной автомашине полицейские Караганды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
23 февраля наряд полка патрульной полиции УП города Караганды в составе инспекторов Медета Толегенова и Берика Кенесова несли службу по охране общественного правопорядка в Ново-Майкудукком сектора. Около полуночи к ним из Центра оперативного управления поступило сообщение, что в квартире многоэтажного дома в одном из микрорайонов происходит семейный скандал. Приехав на указанный адрес, полицейские увидели молодую женщину. Она пояснила, что у нее с мужем возникла ссора, но в данное время пара разобралась, и супруги претензий друг к другу не имеют.
"Мы с напарником находились у подъезда дома, когда к нам подошел мужчина. Он попросил нас сопроводить спецмашине беременную супругу в акушерско-гинекологический центр. У женщины отошли воды, и она должна была вот-вот родить. Муж вызвал скорую помощь, но когда она приедет… Роженицу посадили на переднее пассажирское место, на заднее место устроили ее супруга. Проехали буквально несколько сот метров, когда женщина попросила остановиться, сказав, что у нее начались схватки", – рассказывает Медет Толегенов.
Полицейские не растерялись, начав оказывать роженицу медицинскую помощь. Через некоторое время женщина в салоне служебной машины благополучно родила девочку. Патрульные доставили маму с новорожденным в приемный покой акушерско-гинекологического центра и передали врачам.
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