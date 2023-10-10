Караганда тонет в мусоре: экологи предлагают увеличить штрафы

Карагандинская область входит в топ-3 самых загрязнённых регионов Казахстана. В антирейтинге она расположилась на втором месте, уступив пальму первенства Акмолинской области. На третьей строчке Абайская область. Недавно в правительстве огласили список областей с наибольшим количеством стихийных свалок. Означает ли это, что госорганы не работают, выяснил корреспондент BaigeNews.kz.

Данные на заседании правительства озвучил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.

"По данным космомониторинга в 2022 году выявленные стихийные свалки ликвидированы не в полном объёме, ликвидация составила 77 процентов. Самое большое количество выявлено в Акмолинской области – 830 (88 процентов ликвидировано), Карагандинской области – 745 (99 процентов ликвидировано). Слабая работа по ликвидации проводилась в Абайской (10 процентов), Улытауской (15 процентов) областях и Астане (52 процентов). С мая 2023 года выявлено 5 578 свалок, ликвидация достигла всего лишь 50 процентов (2794 объектов)", - отметил министр.

Услуги космомониторинга предоставляет АО НК "Қазақстан Ғарыш Сапары". Компания заключила договор с министерством экологии и природных ресурсов. За два года до этого экологи разработали и утвердили план мероприятий по выявлению, ликвидации и предотвращению несанкционированных мест размещения отходов совместно с акиматами и департаментами полиции.

Суть работы состоит в том, что сначала нацкомпания выявляет места, где незаконно складируются отходы. Затем экологи совместно со специалистами местных исполнительных органов и представителями полиции проводят рейды по этим местам. В итоге местный акимат ликвидирует свалки, то есть очищает территорию, а экологи в конце проверяют очищенные места на соответствие нормам.

Хоть Карагандинская область заняла второе место среди самых загрязнённых областей, по ликвидации отвалов экологи региона лидируют. В 2021 году обнаружили 1 360 мест складирования отходов, 1 340 уничтожили (99,3 процента). В 2022 году выявлено 745 стихийных свалок, из них 740, то есть 99 процентов были ликвидированы.

По данным департамента экологии Карагандинской области, с начала этого года в регионе образовались ещё 739 свалок. На данный момент убрана 321 точка незаконного складирования отходов.

Мы задались вопросом: "Почему же эти свалки не ликвидируются на 100 процентов?". На что экологи ответили следующим образом.

"Одна из самых больших проблем - это новообразуемые свалки, то есть на местах, где было убрано, через какое-то время заново образуется точка для складирования отходов. К сожалению, свалки появляются в одних и тех же местах. Были случаи, когда наши специалисты "ловили" нарушителей два и более раз. Рейды дают результаты. Потому во многих местах, по крайней мере несколько месяцев, люди, после выявления правонарушения, больше стараются не кидать отходы. Особенно, когда были выписаны штрафы, и об этом вышли публикации в социальных сетях", - рассказал главный специалист департамента экологии Карагандинской области Алмас Бекжанов.

Ещё одна проблема экологов в том, что они не имеют права выписывать штрафы нарушителям. Этим занимается полиция.

"Мы не преследуем цель оштрафовать, мы хотим, чтобы люди убирали свои отходы, как положено", - говорят экологи.

Но как положено выкидывать бытовые отходы простые граждане не всегда хотят. Тому пример – негабаритные материалы у мусорных контейнеров. С этой проблемой коммунальщикам приходится бороться каждый день.

Ежедневно с площадок в Караганде вывозят более тысячи кубометров крупногабаритного мусора. Это и строительные отходы, и старая мебель, и бытовая техника. Плюс более 600 кубометров других отходов.

По словам экологов, основными виновниками образования стихийных свалок являются строительные компании и жители частного сектора, которые не заключают договор с компаниями, вывозящими мусор. Первая причина – экономия денег. Проще говоря, застройщикам и большинству жителей частного сектора выгодно просто выкинуть отходы на окраине, чем платить мусоровозам.

"Мы промышленный регион. У нас постоянно идёт строительство и ремонтные работы. Поэтому в основном мы выявляем строительные отходы. У нас достаточно мусоровывозящих, перерабатывающих компаний и полигонов. Но, тут надо отметить, что строительный мусор запрещается складировать на полигоны, его надо перерабатывать. В связи с этим строительные компании, даже зная, что у нас есть 20 перерабатывающих компаний, не хотят сдавать им свои отходы. Потому что им финансово невыгодно. Хотя эти компании могут переработать абсолютно всё", - добавил Алмас Бекжанов.

При выявлении виновников образования стихийных свалок, полиция имеет право накладывать штраф по статье 505 КоАП РК, а департамент экологии может оштрафовать по части 2 статьи 344 КоАП РК. Однако размер штрафов порой бывает меньше суммы, которую бы строительные компании заплатили перерабатывающим компаниям за свои отходы. Поэтому выбор очевиден.

Отучить застройщиков засорять территорию можно только ужесточив меры наказания и увеличив размер штрафов, говорят экологи. К сожалению, только так можно приучить народ к чистоте.