"Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы

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В отношении жительницы Караганды, которая оскорбительно высказалась о казахах в чат-рулетке, возбудили уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Карагандинской области.

"Видео изучено сотрудниками полиции. По данному факту 24 июня текущего года установлена 45 -летняя жительница города, в отношении которой зарегистрировано уголовное дело по статье 174 УК РК — "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас проводятся следственные мероприятия.

Ранее в соцсетях появилось видео, в котором жительница Караганды, представившись продавцом магазина, в разговоре с собеседником негативно отозвалась о жителях региона казахской национальности. Собеседники вели разговор о войне в Украине и возможном присоединении Казахстана к Российской Федерации.

Отметим, что в начале июня Петропавловский суд приговорил жительницу города к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности за шутку в Сети. Женщина попросила собеседника по чат-рулетке "забрать" Петропавловск в состав России.