Карабахская порода лошадей примет участие в марафоне-байге "Ұлы дала жорығы"

Состоялась встреча руководителя республиканской федерации конного спорта "JORYQ" Бакытжана Турлыбекова с Послом Республики Азербайджан с Агаларом Атамоглановым. На встрече был подробно обсужден уникальный проект "Ұлы дала жорығы", который не имеет аналогов в мире, передаёт BaigeNews.kz.

Бакытжан Турлыбеков предложил дипломату установить контакты с Федерацией конного спорта Азербайджана для тесного взаимодействия в рамках подготовки к предстоящему марафону-байге.

"В ответ на это Посол Азербайджана заявил о своей готовности поддержать проекты Федерации конного спорта, включая участие в марафоне-байге "Ұлы дала жорығы" азербайджанской команды всадников, а также одной из выносливой и сильной породы лошадей в мире - карабахских скакунов, которая считается национальным символом Азербайджана", - говорится в сообщении.

В связи с грядущими 5-ми Всемирными играми кочевников выбран новый маршрут "Ұлы дала жорығы" от Ботая (СКО) до Бозока (Астана), который несет в себе глубокий символический смысл. Протяженность марафона-байге в этом году, в котором ожидается участие не менее 15 зарубежных команд, составляет 500 километров.

Выбор отправной точки в местности Ботай обоснован научными фактами, которые свидетельствуют о том, что именно здесь человек впервые одомашнил лошадь. Городище Бозок под Астаной, которое является финишной точкой, в VIII-X веках было культовым святилищем древних тюрков.

Также были затронуты организационные вопросы марафона-байге, который в этом году получает международное признание благодаря усилиям Ассоциации национальных видов спорта Казахстана. В свою очередь Министерство иностранных дел РК оказывает особую поддержку в установлении диалога и контактов с зарубежными дипмиссиями и организациями.