Карабаев извинился за долгий ремонт трассы "Астана - Алматы"

Министр транспорта РК Марат Карабаев на брифинге в ведомстве попросил у казахстанцев прощения за то, что трассу "Астана-Алматы" долгое время не могут открыть полностью, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Участок ведётся от Караганды до Алматы. Ещё раз хочу принести свои извинения за то, что это, действительно, является долгостроем. Проблема кроется в подрядных организациях. Мы использовали средства международных финансовых институтов", - сказал Марат Карабаев.

Он добавил, что движение на участке протяжённостью 795 километров сегодня есть. Общая протяжённость трассы - 946 километров.