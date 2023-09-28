Карабаев извинился за долгий ремонт трассы "Астана - Алматы"
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Министр транспорта РК Марат Карабаев на брифинге в ведомстве попросил у казахстанцев прощения за то, что трассу "Астана-Алматы" долгое время не могут открыть полностью, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Участок ведётся от Караганды до Алматы. Ещё раз хочу принести свои извинения за то, что это, действительно, является долгостроем. Проблема кроется в подрядных организациях. Мы использовали средства международных финансовых институтов", - сказал Марат Карабаев.
Он добавил, что движение на участке протяжённостью 795 километров сегодня есть. Общая протяжённость трассы - 946 километров.
"В этом году темпы строительства значительно увеличились. В следующем году обеспечим полный ввод в эксплуатацию этой дороги", - резюмировал глава Минтранспорта.
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