Капитан сборной Казахстана по боксу завоевал путевку на Олимпиаду-2024
Сегодня, 05:13
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Сегодня, 05:13Сегодня, 05:13
46Фото: sport.kz
Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов смог завоевать путевку на Олимпиаду-2024 в Париже, выиграв заключительный бой на лицензионном олимпийском турнире в Бусто-Арсицио (Италия), передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В четвертьфинале в весовой категории до 71 килограмма капитан сборной Казахстана сразился с азербайджанцем Сарханом Алиевым и победил его единогласным решением судей.
Шымбергенов является действующим чемпионом мира: золотую медаль он выиграл на мировом первенстве в Ташкенте (Узбекистан) в прошлом году.
Ранее на турнире путевку завоевали Сакен Бибосынов, Махмуд Сабырхан и Айбек Оралбай. Также на Азиатских играх в Ханчжоу квотами отметились Камшыбек Кункабаев и Карина Ибрагимова.
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