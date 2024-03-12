Капитан сборной Казахстана по боксу завоевал путевку на Олимпиаду-2024

Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов смог завоевать путевку на Олимпиаду-2024 в Париже, выиграв заключительный бой на лицензионном олимпийском турнире в Бусто-Арсицио (Италия), передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинале в весовой категории до 71 килограмма капитан сборной Казахстана сразился с азербайджанцем Сарханом Алиевым и победил его единогласным решением судей.

Шымбергенов является действующим чемпионом мира: золотую медаль он выиграл на мировом первенстве в Ташкенте (Узбекистан) в прошлом году.

Ранее на турнире путевку завоевали Сакен Бибосынов, Махмуд Сабырхан и Айбек Оралбай. Также на Азиатских играх в Ханчжоу квотами отметились Камшыбек Кункабаев и Карина Ибрагимова.