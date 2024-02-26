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Каньон Ыбыкты Сай - произведение искусства, созданное природой

Сегодня, 20:02
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Азамат Сарсенбаев Сегодня, 20:02
Сегодня, 20:02
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Фото: Азамат Сарсенбаев

Каньон Ыбыкты Сай – это место, где известняковые скалы превращаются в произведения искусства, передаёт BaigeNews.kz.

Стены каньона напоминают пористый шоколад, кружева и даже пчелиные соты. Туристы описывают узор на стенах как удивительное сочетание естественной красоты. Каждый, кто посещает это место, находит в нём что-то уникальное.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

Автор: Азамат Сарсенбаев

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