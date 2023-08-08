Канцтовары подорожали более чем на 64 процента в Казахстане
Сегодня, 17:00
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Сегодня, 17:00Сегодня, 17:00
89Фото: pxhere.com
Цены на канцелярские принадлежности стали на 64,4 процента дороже, чем годом ранее. Такие данные привели в Бюро нацстатистики, передаёт BaigeNews.kz.
В частности, тетради подорожали на 77,2 процента, шариковые ручки – на 38,6 процента, цветные карандаши – на 41,9 процента, альбомы для рисования – на 44,1 процента.
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