  • 8 Августа, 17:16
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Канцтовары подорожали более чем на 64 процента в Казахстане

Сегодня, 17:00
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00
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Фото: pxhere.com

Цены на канцелярские принадлежности стали на 64,4 процента дороже, чем годом ранее. Такие данные привели в Бюро нацстатистики, передаёт BaigeNews.kz

В частности, тетради подорожали на 77,2 процента, шариковые ручки – на 38,6 процента, цветные карандаши – на 41,9 процента, альбомы для рисования – на 44,1 процента.

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