Канцтовары подорожали более чем на 64 процента в Казахстане

Цены на канцелярские принадлежности стали на 64,4 процента дороже, чем годом ранее. Такие данные привели в Бюро нацстатистики, передаёт BaigeNews.kz.

В частности, тетради подорожали на 77,2 процента, шариковые ручки – на 38,6 процента, цветные карандаши – на 41,9 процента, альбомы для рисования – на 44,1 процента.