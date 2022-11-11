Кандидаты в президенты выступили с обращениями к избирателям

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С обращениями к избирателям выступили кандидаты в президенты Казахстана в завершающем раунде теледебатов, передаёт BaigeNews.kz.

Ерлан Кошанов, представлявший Касым-Жомарта Токаева, заявил:

"Главная цель Касым-Жомарта Токаева – построить cправедливый Казахстан! Для всех и для каждого! Сейчас и навсегда! Нам вместе предстоит сделать исторический выбор. Решить, в какой стране мы будем жить, какую страну передадим нашим детям. Голосуя за Касым-Жомарта Токаева, мы выбираем: равные возможности для всех, согласие, мир и стабильность, порядок и безопасность".

Каракат Абден призвала голосовать за неё, и за детей, молодёжь, пенсионеров и их будущее.

"Я знаю, что нужно стране и народу", - сказала она, пообещав сохранить духовное наследие.

Нурлан Ауесбаев ещё раз заверил избирателей в том, что нужно вернуть украденные деньги в страну.

"Человек, его жизнь должны стоять во главе государства. Нужно остановить отток кадров за рубеж. Уважаемые избиратели, социал-демократия нужна Казахстану. Чтобы обрести порядок, нужен баланс между обществом, бизнесом", - сказал он.

Жигули Дайрабаев призвал голосовать за него тех, кто желает развития сёлам.

"У каждого казаха есть корни в ауле. Основа нашего языка и религии была не в городе, а в ауле. Если вы хотите развития села, если вы требуете развития сельской жизни, голосуйте за меня! Мы должны прекратить использовать нашу нефть, газ и другие природные ресурсы без учёта. Мы обязаны оставить наследие, которое будет кормить многих на протяжении многих лет, чтобы нашим потомкам не было за него стыдно."

Салтанат Турсынбекова обратилась к казахстанцам со словами:

"Решение конкретных проблем граждан. Народ устал ждать. В стране будет качественная и доступная медицина. Для детей и молодёжи будут возможности получения лучшего образования. Я хочу, чтобы мой избиратель мог реализовать себя с высокой эффективностью и с достойной заработной платой".

Мейрам Кажыкен заявил, что все устали от пустых обещаний.

"Пришло время проснуться", - сказал он, обращаясь к молодёжи.

Дебаты завершились. Они продлились один час 39 минут.