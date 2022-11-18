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Кандидаты в президенты подвели итоги агитационной работы
Кандидаты в президенты завершают свою агитационную работу. Через два дня состоятся выборы, передаёт BaigeNews.kz.
Мейрам Кажыкен, начав встречи с избирателями с родного края – Павлодарской области, объехал практически все регионы Казахстана.
В Павлодар кандидат выехал в сопровождении автоколонны. Так же символично он завершил электоральную кампанию. Сотрудники штаба подготовили для него памятную акцию. Они приехали на автомобилях с агитационной атрибутикой на площадь в Шымкенте и выстроили из машин слово МЕЙРАМ. Из автомобиля, который замыкал кортеж, вышел сам кандидат. На площади его ждали волонтёры.
"Сегодня я завершаю свою предвыборную агитацию. За это время я с командой побывал в 14-ти регионах Казахстана, где встретился с тысячами избирателей: рабочими, служащими, студентами, пенсионерами. Выслушал сотни предложений и конкретных наказов. Понял, что люди хотят изменений к лучшему. Это самое важное! К сожалению, не успел посетить шесть областей. Приношу свои извинения избирателям", - сказал кандидат, подводя итоги.
В небо над городом запустили аэростат, олицетворяющий свободу, достоинство, благополучие, самостоятельность и ответственность Человека. Все эти принципы кандидат в президенты утверждает в своей предвыборной программе.
Последний день агитационного периода Кажыкен провёл в священном месте – Туркестане. Он поблагодарил сотрудников всех региональных избирательных штабов, соратников и близких за содействие и поддержку.
На каждой встрече, в каких бы условиях она ни проходила – будь то шум гидрогенераторов на ГЭС или буровых машин в шахтах, Кажыкен всегда доносил до избирателей свои предложения по реформированию социальных, экономических и политических сфер.
Он предлагает пересмотреть расчёты минимальной заработной платы, состав продовольственной корзины, повысить пенсии, снизить пенсионный возраст женщин и работников, занятых на вредных и опасных производствах. В своей программе кандидат высказывается за создание военно-промышленного комплекса, реформирование исполнительной власти, модернизацию высшего и послевузовского образования, увеличение расходов республиканского бюджета на здравоохранение.
Главной задачей для себя Мейрам Кажыкен ставит развитие гражданского общества.
"В фокусе программы находится Человек, его права и интересы, возможности и способности, которые он мог бы реализовать в Казахстане. Для этого государству нужно создать благоприятные условия", - отметил он.
Форум сторонников Касым-Жомарта Токаева прошёл в столице. В мероприятии приняли участие порядка 2,5 тысячи человек – доверенные лица кандидата в президенты РК из числа представителей политических партий AMANAT, "Ак жол", Народной партии Казахстана и более 30 республиканских общественных организаций, вошедших в Народную Коалицию.
Форум сторонников стал завершающим мероприятием в предвыборной кампании кандидата.
В своём выступлении Касым-Жомарт Токаев поблагодарил всех за поддержку.
"Подготовка к выборам завершается. Проделана огромная работа. Буквально через два дня наш народ определит будущее страны. Это поистине судьбоносный момент для всего Казахстана. Граждане возлагают особые надежды на предстоящие выборы. Действительно, это уникальные выборы. В течение трёх месяцев шла предвыборная кампания. В обществе велись активные дискуссии, в ходе которых высказывались свежие идеи и предложения", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В ходе мероприятия также выступили руководитель Республиканского общественного штаба Ерлан Кошанов, основатель общественного фонда "Мир равных возможностей" Нургуль Ульжекова, мастер завода Максат Тоханов, врач-кардиолог Гульнара Камбарова, солистка театра неслышащих танцоров "Sensitive" Айнур Саинова, волонтер из Костанайской области Юрий Преснов и председатель общественного объединения "Ұлттық рух" из Мангистауской области Аят Сугирбай.
За период агитации сторонники Касым-Жомарта Токаева посетили 42 города и более 5000 сел. Ими проведено 24 тысячи агитационных мероприятий с охватом трёх миллионов избирателей. В ходе встреч собрано более 40 тысяч предложений и пожеланий граждан.
Кандидат в президенты Каракат Абден опубликовала свое видеообращение избирателям.
"Я, Каракат Абден, в рамках предвыборной агитационной кампании объехала все регионы нашей страны, всю великую степь. Представила свою программу, которая провозглашает национальные и семейные ценности. Везде, где я побывала, всегда чувствовала почтение молодёжи и добрые пожелания аксакалов. Таким образом, я обрела большую уверенность в правильности выбранного пути. Понятие "семья" давно в себе содержит социальный, общественно политический смысл. Шанырак, отчий дом – для нас, казахов, сакральные понятия. Пусть они превратятся в самую важную часть государственной политики страны", - сказала она в своем обращении.
В центральном штабе кандидата подвели итоги агитационной работы. Абден охвачены мегаполисы страны, областные и районные центры, моногорода и отдалённые аулы. Благодаря слаженной работе представителями 20 региональных штабов в поддержку кандидата, порядка 2000 волонтёров и доверенных лиц кандидата удалось охватить все страты населения. Среди них были многодетные матери, представители золотого поколения, студенты, творческая интеллигенция, медицинские и социальные работники, учителя, специалисты дошкольного образования, производители национальной одежды, предприниматели, представители семейного бизнеса и туристской отрасли, работники швейной фабрики. В целом, проведено свыше 1000 предвыборных встреч.
Обсуждались актуальные проблемы общества, были рассмотрены меры поддержки многодетных семей, пожилых людей, лиц с особыми потребностями, подрастающего поколения и молодёжи. Особое внимание кандидат уделила развитию семейных и национальных ценностей, социальным вопросам.
Плодотворная работа проводилась и в онлайн формате. На официальном сайте кандидата избиратели смогли ознакомиться с деятельностью штабов и предвыборной программой, которую скачали более 150 тысяч пользователей. Благодаря активной работе соцсетей и сайта Каракат Абден рассмотрено свыше 40 000 предложений и рекомендаций от избирателей.
Кандидат в президенты от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев провёл встречу с участием средств массовой информации в офисе Республиканского предвыборного штаба. На мероприятии также подвели итоги предвыборного процесса.
В рамках кампании были открыты региональные предвыборные штабы. Проводились агитационные мероприятия – от личных встреч кандидата с избирателями до посещений трудовых и иных коллективов. Кроме того, в столице состоялся митинг против уплотнительной застройки с участием Нурлана Ауесбаева. Велась агитация в СМИ. Видеоролики транслировались на республиканских и региональных телеканалах. На трёх популярных радиостанциях прокручены агитационные аудиоролики. В республиканских и региональных печатных СМИ опубликованы предвыборная программа, интервью кандидата и его доверенных лиц, статьи об Ауесбаеве.
Ауесбаев поблагодарил своих доверенных лиц, членов штабов, активистов партии и волонтёров за проделанную огромную работу.
"Считаю, что агитационная кампания прошла на отлично", - резюмировал Нурлан Ауесбаев.
Также состоялось итоговое заседание Республиканского общественного штаба Народно-демократической патриотической партии "Ауыл", на котором обсудили агитационную кампанию кандидата в президенты Жигули Дайрабаева.
За время проведения предвыборной кампании партия "Ауыл" охватила все 20 регионов страны. По всей стране была организована работа 222 штабов. Агитационные мероприятия прошли во всех 88 городах и 166 сельских районах. Региональными штабами проведено более 2 500 мероприятий.
Агитационная группа во главе с Жигули Дайрабаевым встретилась с избирателями 17 регионов страны, включая три города республиканского значения. Доверенные лица кандидата провели встречи во всех 20 регионах.
Кандидат посетил производственные центры агропромышленности, ознакомился с их деятельностью, выслушал пожелания рабочих коллективов. Кроме того, он провел встречи с жителями регионов – работниками здравоохранения, образования, культуры, промышленности, представителями творческой интеллигенции, ветеранами, на которых представил основные направления своей предвыборной программы, а также ответил на вопросы избирателей.
"В этот раз партии "Ауыл" удалось максимально охватить всех жителей и провести более 2 500 мероприятий, что почти в три раза больше, чем в предыдущую электоральную кампанию", – отметил руководитель республиканского общественного штаба Толеутай Рахимбеков.
Агитационная кампания проводилась и в социальных сетях, и в СМИ. В аккаунтах партии "Ауыл" опубликовано около 500 публикаций. В СМИ вышло более 3 000 материалов, в том числе развернутое интервью кандидата для республиканских газет "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда". В целом, в медиапространстве удалось охватить более 10 миллионов человек.
В день выборов, 20 ноября, представители партии "Ауыл" будут задействованы в качестве наблюдателей на более, чем шести тысячах избирательных участках.
В завершение заседания кандидат в президенты РК Жигули Дайрабаев поблагодарил однопартийцев за совместную работу.
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