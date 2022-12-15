Кандидатам в депутаты сената выделят по 550 тысяч тенге из бюджета

В ЦИК сообщили, сколько денег из республиканского бюджета выделят кандидатам в депутаты сената для покрытия расходов, передаёт BaigeNews.kz.

С докладом выступила член Центризбиркома Сабила Мустафина. Она отметила, что государство гарантирует кандидатам равное выделение средств для выступления со своими программами в СМИ:

на телевидении (в прямом эфире или в записи) - 15 минут;

на радио - 10 минут;

для публикаций в периодических печатных изданиях или сетевых изданиях двух статей не более 0,1 печатного листа.

"Кандидаты самостоятельно перераспределяют объём публикаций в печатных и/или сетевых изданиях, теле-, радиоканалах в рамках выделенных им государством средств для выступления со своими предвыборными программами", - отметили в ЦИК.

Также из средств республиканского бюджета покрываются расходы кандидатов на проведение публичных предвыборных мероприятий, выпуск агитационных материалов и транспортные расходы, в размерах, устанавливаемых Центральной избирательной комиссией.

ЦИК своим постановлением установила размер расходов кандидата в депутаты сената, покрываемых из средств республиканского бюджета, в объёме – 550 000 тенге для:

выступления с программой по телевидению, по радио и публикация двух статей в периодических печатных изданиях - 400 000 тенге; проведения публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов - 70 000 тенге; транспортных расходов - 80 000 тенге.

Мустафина отметила, что в соответствии со статьями 34, 75 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" каждый кандидат в депутаты сената вправе образовать избирательный фонд.