Канат Шарлапаев рассказал, как будут увеличивать объёмы промышленного производства

Рост производства в металлургической промышленности по итогам первого квартала этого года превысил 4%, передает BaigeNews.kz.

Об этом на правительственном часе рассказал министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. Дальнейшего роста в отрасли до конца года планируют достичь за счет увеличения объемов продукции крупными сталелитейными предприятиями до четырёх миллионов тонн. Речь идет о плоском прокате и производстве чугуна.

"По меди объемы роста с 419 до 452 тысяч тонн будут обеспечены за счет ТОО "Казцинк", "Корпорации Казахмыс" и "Группы KazMinerals". По цинку, с 280 до 285 тысяч тонн, и свинцу, с 95 до 97 тысяч тонн, будут обеспечены за счет ТОО "Казцинк". По алюминию, с 261 до 265 тысяч тонн, при помощи АО "КЭЗ", - привел цифры Канат Шарлапаев.

Кроме того, в планах до 2029 года увеличить объемы производства меди в два раза, до миллиона тонн. Сделать это намерены за счет реализации проекта нового медеплавильного завода в области Абай. Предприятие поможет переработать весь объем экспортируемого медного концентрата.

"Производство стали увеличится до 10 миллионов тонн за счет расширения ТОО "Qarmet", а также реализации новых проектов по производству стали специального назначения мощностью в 1,2 миллиона тонн", - отметил министр.

А в городе Рудный хотят запустить углубленную переработку железорудного сырья. Производство горячебрикетированного железа позволит обеспечить для сталелитейных производств стопроцентную сырьевую базу.