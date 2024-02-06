Канат Шарлапаев получил должность в правительстве Казахстана

Канат Шарлапаев переназначен министром промышленности и строительства РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом главы государства Шарлапаев Канат Бисимбаевич назначен министром промышленности и строительства Республики Казахстан", - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Шарлапаев родился в 1981 году. Окончил Саратовский социально-экономический университет, а также получил степень магистра в Cranfield School of Management.

В разные годы работал председателем совета директоров АО "Банк Развития Казахстана", председателем совета директоров АО "Казахстанская Жилищная Компания", председателем совета директоров АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", председателем совета директоров АО "Фонд развития промышленности", председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".