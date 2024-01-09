Канализационный коллектор прорвало в Балхаше
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Канализационный коллектор лопнул в Балхаше, нечистотами затопило дворы и гаражи, передаёт BaigeNews.kz.
"По данным ТОО "Балхаш су", 8 января в результате обрыва на линиях электропередач КГП "Балхаш Энерго" произошло отключение ФНС №6.
В следствии чего образовался прорыв на канализационном коллекторе в районе 90 квартала. Место розлива локализовано в течение часа. ФНС переведена на аварийный режим работы, проведено отключение холодного водоснабжения в 19 частных жилых домах и у 19 абонентов. Частично подтоплены дворовые территории пяти домов и шесть гаражей", - сообщили в Управлении экологии Карагандинской области.
На месте аварии задействованы силы ТОО "Балхаш Су" - 20 работников и шесть единиц техники.
Производится бетонирование повреждёного участка коллектора. Ведутся работы по устранению неисправности и последствий аварии.
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