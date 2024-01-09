  • 9 Января, 19:49
  • BAIGENEWS

Канализационный коллектор прорвало в Балхаше

Сегодня, 18:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Канализационный коллектор прорвало в Балхаше Сегодня, 18:12
Сегодня, 18:12
126

Канализационный коллектор лопнул в Балхаше, нечистотами затопило дворы и гаражи, передаёт BaigeNews.kz.

"По данным ТОО "Балхаш су", 8 января в результате обрыва на линиях электропередач КГП "Балхаш Энерго" произошло отключение ФНС №6. 
В следствии чего образовался прорыв на канализационном коллекторе в районе 90 квартала. Место розлива локализовано в течение часа. ФНС переведена на аварийный режим работы, проведено отключение холодного водоснабжения в 19 частных жилых домах и у 19 абонентов. Частично подтоплены дворовые территории пяти домов и шесть гаражей", - сообщили в Управлении экологии Карагандинской области.

На месте аварии задействованы силы ТОО "Балхаш Су" - 20 работников и шесть единиц техники. 

Производится бетонирование повреждёного участка коллектора. Ведутся работы по устранению неисправности и последствий аварии.

Самое читаемое

Наверх