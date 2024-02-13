Канал поставки кокаина из Европы пресекли в Казахстане

В Алматы сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности перекрыт канал поставки кокаина из Италии и Польши в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Алматы сотрудники полиции задержали иностранца. В арендованной им квартире стражи порядка обнаружили и изъяли пластмассовые капсулы, замаскированные под кофе, внутри которых находилось 250 граммов кокаина.

Далее полицейские отправились в отделение Казпочты. Там они изъяли посылку, принадлежащую иностранцу. В ней были пластиковые банки с наркотическими веществами общим весом около одного килограмма, в том числе полкило кокаина и более 400 граммов экстази. Это более трех тысяч разовых доз.

Как установлено, задержанный иностранец выполнял функций курьера около трех месяцев, а в Алматы приехал с целью реализации редких видов наркотиков, отправленных почтой в виде посылки. Наркотики были замаскированы под хозяйственные товары.