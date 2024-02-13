Канал поставки кокаина из Европы пресекли в Казахстане
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В Алматы сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности перекрыт канал поставки кокаина из Италии и Польши в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В Алматы сотрудники полиции задержали иностранца. В арендованной им квартире стражи порядка обнаружили и изъяли пластмассовые капсулы, замаскированные под кофе, внутри которых находилось 250 граммов кокаина.
Далее полицейские отправились в отделение Казпочты. Там они изъяли посылку, принадлежащую иностранцу. В ней были пластиковые банки с наркотическими веществами общим весом около одного килограмма, в том числе полкило кокаина и более 400 граммов экстази. Это более трех тысяч разовых доз.
Как установлено, задержанный иностранец выполнял функций курьера около трех месяцев, а в Алматы приехал с целью реализации редких видов наркотиков, отправленных почтой в виде посылки. Наркотики были замаскированы под хозяйственные товары.
"В отношении задержанного ведется досудебное расследование за незаконное приобретение и хранение в особо крупном размере наркотических средств в целях их сбыта. Напомним, что данные преступления наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Подозреваемый взят под стражу. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению каналов поставки кокаина в страну. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – сообщил заместитель начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.