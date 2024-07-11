Канал незаконной миграции из четырёх стран пресекли в Алматы

Прокуратурой Алматы установлен незаконный миграционный поток граждан России, Киргизии, Узбекистана и Грузии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Алматы.

Основанием неправомерного пребывания иностранных граждан на территории страны явилось получение разрешений на постоянное место жительство по фиктивным документам.

"05.06.2024 года в районном суде Наурызбайского района состоялся обвинительный приговор по досудебному расследованию, начатому прокуратурой Наурызбайского района по ч.1 ст.394 УК РК. Виновное лицо привлечено к уголовной ответственности. Как правило организация незаконной миграции осуществляется через подставные фирмы", - говорится в сообщении.

В настоящее время по акту надзора прокуратуры органами государственных доходов проводится работа по признанию государственной регистрации подставных фирм недействительной.