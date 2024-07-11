Канал незаконной миграции из четырёх стран пресекли в Алматы
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Прокуратурой Алматы установлен незаконный миграционный поток граждан России, Киргизии, Узбекистана и Грузии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Алматы.
Основанием неправомерного пребывания иностранных граждан на территории страны явилось получение разрешений на постоянное место жительство по фиктивным документам.
"05.06.2024 года в районном суде Наурызбайского района состоялся обвинительный приговор по досудебному расследованию, начатому прокуратурой Наурызбайского района по ч.1 ст.394 УК РК.
Виновное лицо привлечено к уголовной ответственности. Как правило организация незаконной миграции осуществляется через подставные фирмы", - говорится в сообщении.
В настоящее время по акту надзора прокуратуры органами государственных доходов проводится работа по признанию государственной регистрации подставных фирм недействительной.
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