  • 13 Июля, 21:07
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пресс-служба МЧС РК Сегодня, 19:49
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Сегодня, 19:49
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Фото: пресс-служба МЧС РК

Камыш загорелся в Коргалжынском заповеднике

Камыш загорелся в Коргалжынском районе Акмолинской области на территории государственного национального природного парка, передаёт BaigeNews.kz.

Площадь и причину пожара в ДЧС пока не назвали. 

Известно, что в тушении задействованы силы и средства департамента по ЧС и местных исполнительных органов.

Для координирования тушения пожаров в Акмолинской области развёрнут оперативный штаб.

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Сегодня, 19:49
281
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