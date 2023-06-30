Камыш не могут потушить на территории Иле-Балхашского резервата

Фото: пресс-служба МЧС РК

Возгорание камыша не могут в течение нескольких дней потушить на территории Иле-Балхашского резервата в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

На островках и труднодоступной болотистой местности, где отсутствуют подъездные пути, продолжается воспламенение и тление. Площадь горения удалось снизить до 30 гектаров.

Как отметили в МЧС, сложность в тушении представляет то, что в этой местности за несколько лет сложилась подушка из камыша глубиной до 1,5 метра, которая после сброса воды с вертолёта продолжает тление.

"Проводится тушение путём заброса десанта с помощью авиатехники "Казавиалесохраны" на острова. Пожарные используют мотопомпы и шанцевый инструмент. На участках Баканаского лесного хозяйства во избежание перехода огня силами лесхоза проводится опашка. Угрозы населённым пунктам нет", - заявили в МЧС.

В тушении задействовано 80 человек и 22 единицы техники ДЧС Алматинской области и РГУ "ГПР "Иле-Балхаш", лесного хозяйства.