Камыш на площади 20 гектаров загорелся в Алматинской области

Фото: МЧС РК

Загоревшийся камыш почти сутки тушили в Желторангинском сельском округе Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о горении камыша, кустарников и деревьев на предварительной площади 20 гектаров поступило в дежурную часть ДЧС региона 3 апреля в 15:50.

На место происшествия сразу же направили специалистов департамента по ЧС и технику.

"Тушение пожара производилось путём встречного пала и проливкой водой отдельных очагов во избежание повторного возгорания и осложнялось сильным порывистым ветром. По одному участку в 21:30 была дана ликвидация, угрозы населённому пункту нет. Работа по ликвидации остальных очагов пожара, ориентировочной площадью пять гектаров продолжалась до наступления темноты. Ночью для устранения угрозы распространения пожара проводилось окарауливание со стороны населённого пункта" - сообщили в ДЧС Алматинской области.

4 апреля в 7:50 спасатели объехали места возгораний, а также с помощью дрона провели аэровизуальное обследование, открытых очагов не выявили.



Сотрудники департамента тушили отдельные мелкие тлеющие очаги с помощью шанцевых инструментов, ранцевых огнетушителей и хлопушек.

"С помощью тепловизора, установленного на дроне, определены участки тления под землёй, которые окопаны по кругу и пролиты. В 11:30 пожар ликвидирован. Точная площадь загорания и материальный ущерб будет установлен специальной комиссией из числа работников МИО и лесхоза", - уточнили в ДЧС.

В ликвидации пожара было задействовано 88 сотрудников департамента по ЧС, работники местных исполнительных органов, Куртинского и Балхашского лесных хозяйств и 24 единицы техники, включая плавсредства и мотопомпы.