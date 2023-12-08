Камнем разбили голову: избиение мужчины попало на видео в Алматы
Сегодня, 16:29
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Сегодня, 16:29Сегодня, 16:29
91Фото: Polisia.kz
После словесной перепалки двое неизвестных избили жителя Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данным полиции Жетысуского района, инцидент произошёл ночью.
"Пострадавший был экстренно госпитализирован, ему камнем разбили голову. Личности нападавших были сразу же установлены. Они задержаны и, в порядке статьи 128 УПК РК, взяты под стражу. Уголовное дело по данному факту расследуется по статье 106 части 2 Уголовного кодекса РК. В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются", – сообщил начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.
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