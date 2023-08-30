  • 30 Августа, 04:04
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Камеру Джеймса Бонда пытались передать в колонию Жезказгана

Сегодня, 03:50
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Polisia.kz Сегодня, 03:50
Сегодня, 03:50
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Фото: Polisia.kz

Видеокамеру, спрятанную в подошве ботинок, отправили в колонию Жезказгана. Сотрудники учреждения №62 ДУИС по Карагандинской области и области Улытау предотвратили факт проноса запрещенного предмета на территорию колонии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В комнате досмотра сотрудники учреждения совместно с НГ выявили скрытые предметы в ботинках через рентгенотелевизионную установку. Сам осужденный идею сотрудников не одобрил, попросил просто выдать ему бандероль, но при вскрытии была обнаружена камера и накопитель памяти, а также кабель для зарядки устройства.

По данному факту начато административное производство, отправителем значится житель Актау. Зачастую, осужденные пытаются заснять видеоматериалы с целью давления на администрацию учреждения и манипулируя фактами.

Напомним, в конце прошлого года дополнительные сроки получили осужденные за инсценировку пыток в колонии строгого режима в Карагандинской области. Каждому было назначено еще по 3,5 года лишения свободы. Группа осужденных сняла на видеокамеру и выложила в сеть видео с инсценировкой пыток самих же осужденных.

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