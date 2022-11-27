КамАЗ полностью выгорел на трассе близ Аксу

Фото: ДЧС области

Водитель большегруза получил ожоги кистей рук, спасая скот, который вез в прицепе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

Автомобиль вспыхнул на трассе Павлодар - Коктобе возле Аксу в пятницу, 25 ноября, в девятом часу вечера.

На место выехали одна единица техники и пять сотрудников ДЧС.

"На открытой территории полностью выгорел автомобиль КамАЗ 1992 года выпуска. Водитель 1998 года рождения получил ожоги кистей рук 5%, в госпитализации не нуждался. В прицепе он перевозил КРС, до прибытия пожарных водитель эвакуировал скот", - проинформировали в ДЧС.

Ликвидировать пожар удалось спустя 50 минут.

Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается.