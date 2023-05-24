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  • Какую зарплату получают сотрудники Фонда "Қазақстан халқына"
Getty Images Вчера, 19:24
76
Вчера, 19:24
76
Фото: Getty Images

Какую зарплату получают сотрудники Фонда "Қазақстан халқына"

В видеоинтервью корреспонденту BaigeNews.kz, председатель Правления ОФ "Қазақстан халқына" Болат Жамишев ответил на вопросы о деятельности Фонда, которые больше всего интересуют казахстанцев. В частности, сколько средств уходит на содержение самого фонда и какую зарпалту получают его сотрудники. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

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Журналист
Вчера, 19:24
76
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