Какую зарплату получают сотрудники Фонда "Қазақстан халқына"

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В видеоинтервью корреспонденту BaigeNews.kz, председатель Правления ОФ "Қазақстан халқына" Болат Жамишев ответил на вопросы о деятельности Фонда, которые больше всего интересуют казахстанцев. В частности, сколько средств уходит на содержение самого фонда и какую зарпалту получают его сотрудники.