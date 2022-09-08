Какую помощь оказывают предпринимателям ВКО

Всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу, действующему во всех секторах экономики, оказывает Палата предпринимателей ВКО, передаёт BaigeNews.kz.

По словам директора Палаты Кайрата Мамырбаева, для предпринимателей предусмотрены меры поддержки по нескольким направлениям.

"В основном оказываются виды нефинансовой поддержки. В частности, консультации, сервисная поддержка, защита прав предпринимателей. За восемь месяцев этого года от субъектов МСП, действующих во всех секторах экономики, поступило около 800 заявлений. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Часто оказывается бухгалтерская и маркетинговая помощь", – сказал Кайрат Мамырбаев.

Директор также сообщил, что Палатой совместно с областным Управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития открыта микрофинансовая организация для выдачи льготных кредитов начинающим бизнесменам.

Многие граждане при поддержке НПП создали свой бизнес, который успешно развивается.

Адия Хусаинова в 2020 году открыла частную ветеринарную клинику "Ветлаб" в Усть-Каменогорске.

По словам предпринимательницы, сотрудники Палаты помогли ей собрать необходимые документы, оказывали консультационную помощь и поддержку в разработке бизнес-плана.

Бердихан Суйенишулы, проживающий в Уланском районе, занимается животноводством. Когда он обратился в Палату предпринимателей, ему помогли составить бизнес-план и собрать необходимые документы.

"В марте прошлого года я взял в микрофинансовой организации семь миллионов тенге. На эти деньги купил 13 кобылиц, и с мая этого года мы продаем кумыс. Спасибо Палате, которая помогает не только мне, но и всем предпринимателям!" - сказал Бердихан Суйенишулы.

Центр коррекции и раннего развития "Школа логопеда" в Усть-Каменогорске открылся в 2020 году. Директор Центра Галия Токтагулова попросила финансовой поддержки в Палате предпринимателей.

"В НПП РК "Атамекен" помогли подать заявку на грант в размере 555 тысяч тенге в ГУ "Управление координации занятости социальных программ ВКО", а потом в 2021 году – на программу "Дорожная карта бизнеса-2025", где получила ещё один грант на 4,9 миллиона тенге в акимате ВКО. Купила логопедическое оборудование, мебель, игрушки, приняла на работу несколько человек. Сейчас в Центре проходят реабилитацию около 150 человек. Очень благодарна сотрудникам Палаты предпринимателей, всегда готовым оказать помощь", – сказала Галия Токтагулова.

Филиал Палаты предпринимателей расположен по адресу:

г. Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова, 26/1, 2 этаж

+7 7232 74-21-22

oskemen@atameken.kz

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