Какую погоду ожидать казахстанцам в конце января
Сегодня, 11:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:15Сегодня, 11:15
81Фото: Baigenews.kz
Неустойчивый характер погоды в Казахстане прогнозируют синоптики в конце января 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
Синоптическую ситуацию в Казахстане будет формировать Северо-западный циклон, который обусловит неустойчивый характер погоды.
"В частности, ожидаются осадки, в северных регионах в виде снега, в южных регионах в виде мокрого снега и дождя, усиление ветра с метелью, в горных районах юга ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед и туман", - говорится в сообщении.
В температурном фоне значительных изменений не ожидается.
Самое читаемое
- Незаконно осужденному казахстанцу государство должно выплатить 20 млн тенге
- Пишу и плачу: Айжан Байзакова попросила моральной поддержки у подписчиков
- Осужденная за убийство семи младенцев медсестра получила ключи от собственной камеры
- Шавкат Рахмонов встретился с красавицей-боксёршей из Казахстана
- Ходила голой: Волочкову оштрафовали по жалобе солистки группы "Стрелки"