Какую погоду ожидать казахстанцам в конце января

Неустойчивый характер погоды в Казахстане прогнозируют синоптики в конце января 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Синоптическую ситуацию в Казахстане будет формировать Северо-западный циклон, который обусловит неустойчивый характер погоды.

"В частности, ожидаются осадки, в северных регионах в виде снега, в южных регионах в виде мокрого снега и дождя, усиление ветра с метелью, в горных районах юга ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед и туман", - говорится в сообщении.

В температурном фоне значительных изменений не ожидается.