Какую поддержку получит сахарная отрасль Казахстана в 2023 году

Фото: РБК

В министерстве сельского хозяйства рассказали, какую поддержку получат предприниматели сахарной отрасли в следующем году, передаёт BaigeNews.kz.

Так, с 2023 года будет увеличен норматив субсидирования с 15 до 25 тысяч тенге. Свекловоды будут реализовывать тонну своего продукта уже за 40 тысяч тенге. Тем самым, рентабельность сахарной свеклы будет доведена до уровня других культур.

В рамках стимулирования развития сахарной отрасли в перечень инвестсубсидирования включат строительство новых сахарных заводов, 25 процентов капиталовложений будет возмещать государство.

Прорабатывается вопрос увеличения с 25 процентов до 50 процентов норматива возмещения на приобретение свеклоуборочных комбайнов и оросительной техники. Предполагается, что новые правила субсидирования начнут действовать с 2023 года.

В Минсельхозе отметили, что в рамках реализации комплексного плана по развитию сахарной отрасли до 2026 года посевные площади культуры планируется увеличить до 38 тысяч гектаров.

11,7 тысячи гектаров земли в этом году было засеяно сахарной свёклой. Основными регионами выращивания в республике являются Алматинская, Жетысуская и Жамбылская области. В этих же регионах расположены основные производственные мощности по переработке сахарной свеклы. Свекловоды в текущем году сдали на переработку в общей сложности 281 тысячи тонн сырья.

Сегодня государство частично субсидирует затраты на выращивание этой сложной для возделывания культуры, а также дотирует сданную на заводы продукцию. В 2021 году свекловоды в регионах получили в общей сложности порядка трёх миллиардов тенге.

В 2022 году норматив субсидирования увеличился на три тысячи тенге и составил 15 тысяч тенге за тонну сданной на переработку сахарной свеклы. Заводы покупают сырье также по 15 тысяч тенге за тонну. В общей сложности аграрии получают 30 тысяч тенге.