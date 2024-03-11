Какую плату будут взимать за проезд грузового транспорта через госграницу

Министерство финансов приказом от 5 марта 2024 года установило новые размеры платы за пропуск транспортных средств, грузов и товаров через границу, передаёт BaigeNews.kz.

За проезд грузовых автомобилей, в тои числе с прицепами, седельных тягачей через госграницу РК согласно дате и времени брони в автоматизированной системе электронной очереди будут взимать 1 МРП (3692 тенге в 2024 году).

За проезд указанного транспорта во внеочередном (ускоренном) порядке - 100 МРП (369 200 тенге в 2024 году).

К слову, ранее при проезде через границу в ускоренном порядке в течение 5 дней со дня оплаты стоимость составляла 50 МРП, а в случае проезда в течение 30 дней со дня оплаты – 100 МРП.