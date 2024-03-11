Какую плату будут взимать за проезд грузового транспорта через госграницу
Сегодня, 09:23
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Сегодня, 09:23Сегодня, 09:23
122Фото: iStock
Министерство финансов приказом от 5 марта 2024 года установило новые размеры платы за пропуск транспортных средств, грузов и товаров через границу, передаёт BaigeNews.kz.
За проезд грузовых автомобилей, в тои числе с прицепами, седельных тягачей через госграницу РК согласно дате и времени брони в автоматизированной системе электронной очереди будут взимать 1 МРП (3692 тенге в 2024 году).
За проезд указанного транспорта во внеочередном (ускоренном) порядке - 100 МРП (369 200 тенге в 2024 году).
К слову, ранее при проезде через границу в ускоренном порядке в течение 5 дней со дня оплаты стоимость составляла 50 МРП, а в случае проезда в течение 30 дней со дня оплаты – 100 МРП.
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