Какой продукт замедляет старение организма, рассказал онколог

О полезных свойствах капусты для организма человека поведал врач-онколог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "МедикФорум".

"Общее содержание витаминов в капусте в три раза выше, чем в томатах, особенно много витаминов С, Е и бета-каротина. Эти витамины являются отличными природными антиоксидантами, способными остановить или замедлить старение клеток, что замедляет процесс старения организма", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев.

Капуста естественным образом содержит антиоксиданты, называемые антоцианами, которые придают ей некоторые преимущества для здоровья. Помимо придания цвета фруктам и овощам (например, чернике), антоцианы могут помочь уменьшить воспаление.

Обилие фитостеролов (растительных стеролов) и нерастворимой клетчатки в капусте помогает поддерживать здоровье пищеварительного тракта и регулярный стул. Поощряется рост полезных бактерий в желудке, которые защищают иммунную систему и производят необходимые питательные вещества. Это особенно актуально, если потреблять продукты из ферментированной капусты, такие как кимчи или квашеная капуста.

Антоцианы в капусте помогают не только при воспалении. Согласно исследованиям, капуста увеличивает пользу для здоровья, снижая риск сердечных заболеваний. Капуста может быть отличным вариантом для здоровья сердечно-сосудистой системы, поскольку она содержит 36 различных типов антоцианов.