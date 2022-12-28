Какой марки автомобили чаще всего покупали казахстанцы в 2022 году

Фото: mygorod.kz

В Казахстане с начала года продали 97,7 тысяч новых автомобилей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz. По данным портала, в разрезе брендов по объёмам продаж новых автомобилей в РК традиционно и ожидаемо лидируют Chevrolet и Hyundai, на долю которых приходится чуть более половины авторынка республики.

"Новых Chevrolet за январь-октябрь 2022 года было продано 27,6 тысяч, а Hyundai - 22,4 тысяч авто. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи Chevrolet выросли на 10,7%, продажи Hyundai - сразу на 15,4%", - говорится в результатах исследования.

За октябрь 2022 года продажи новых легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники по всему миру выросли на 10% по сравнению с октябрём прошлого года, составив 7,1 миллиона единиц. В Казахстане же непосредственно за октябрь 2022 года дилеры продали уже 10,7 тысяч новых автомобилей - на 4,9% больше по сравнению с октябрём прошлого года.

Отметим, в разрезе брендов и марок на топ-10 проданных в октябре на рынке РК моделей новых легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники пришлось почти 58% продаж. В топовую десятку вошли три модели марки Hyundai (Tucson, Accent и Elantra), три модели Kia (Ceed, Sportage и K5), две модели Chevrolet (Cobalt и Nexia), а также Toyota LC Prado и Chery Tiggo 7 PRO.