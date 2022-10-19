Какой будет зима в Казахстане: прогноз синоптиков

Фото: BaigeNews.kz

Прогноз погоды в Казахстане на ноябрь 2022 года - март 2023 года представил "Казгидромет", передаёт BaigeNews.kz.

В ноябре температура воздуха на всей территории республики прогнозируется в пределах климатической нормы, осадки меньше нормы ожидаются в западной половине РК и около нормы - в восточной.

В течение месяца прогнозируются колебания температуры воздуха, туманы и гололёд, а с установлением снежного покрова на севере страны возможны метели.

В первой декаде ноября ещё сохранится тёплая погода, однако во второй и третьей декадах часто будут поступать холодные воздушные массы с районов Северных морей, Западной и Восточной Сибири. Таким образом:

- в западных регионах страны температура воздуха постепенно будет понижаться ночью от +3+10°С до -5-17°С, днём от +12+22°С до -2-10°С. В конце месяца прогнозируется небольшое повышение;

- в северных, центральных и восточных регионах РК в первой декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0-10°С до 0+5°С, днём от 0+5°С до +5+15°С. Во второй и третьей декадах температура воздуха существенно понизится: ночью до -15-20°С, днём до -5-12°С;

- на юге, юго-востоке республики в первой декаде ожидается высокий фон дневных температур воздуха +12+20°С. Затем прогнозируется постепенное понижение температуры ночью до -10-17°С, днём до -1-8°С.

В декабре и январе на большей части Казахстана температура воздуха предполагается выше нормы на 1°, в пределах нормы она прогнозируется в декабре в юго-западных, центральных и южных регионах РК, в январе - на крайнем юге страны.

На большей части республики количество осадков прогнозируется около нормы, больше нормы осадки ожидаются в декабре на севере республики, меньше нормы - на юго-западе страны, в январе больше нормы - на крайнем западе, севере, востоке и юго-востоке республики.

В конце зимы и в марте на большей части республики температура воздуха прогнозируется около нормы.

В феврале и в начале весны осадков ожидается на большей части Казахстана меньше нормы. Однако не исключено, что в отдельные дни с активной циклонической деятельностью за сутки может выпасть больше нормы.

В марте прогнозируют частую смену погоды. То она будет по весеннему тёплой и солнечной, то будет возвращаться в зиму – с понижением температуры воздуха, выпадением снега с метелью и порывистым ветром.