  • 18 Октября, 20:11
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Какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток

Сегодня, 19:43
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baigenews.kz Сегодня, 19:43
Сегодня, 19:43
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Фото: baigenews.kz

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды в Казахстане на ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz.

"19 октября на большей части Казахстана сохранится погода без осадков. Затем на территорию будет смещаться с запада на восток Северо-западный циклон и атмосферные фронты, вызывая на своём пути осадки (дождь, снег), усиление ветра. Лишь в юго-восточных и восточных регионах всё ещё сохранится ясная погода", - сказано в сообщении.

Температура воздуха ночью на большей части республики составит от минус двух до плюс 10 градусов. В дневное время в северной половине страны температура будет постепенно понижаться до 5-10 градусов. 

 

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