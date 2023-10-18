Какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды в Казахстане на ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz.

"19 октября на большей части Казахстана сохранится погода без осадков. Затем на территорию будет смещаться с запада на восток Северо-западный циклон и атмосферные фронты, вызывая на своём пути осадки (дождь, снег), усиление ветра. Лишь в юго-восточных и восточных регионах всё ещё сохранится ясная погода", - сказано в сообщении.

Температура воздуха ночью на большей части республики составит от минус двух до плюс 10 градусов. В дневное время в северной половине страны температура будет постепенно понижаться до 5-10 градусов.