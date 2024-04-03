Какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане
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В ближайшие дни большая часть территории Казахстана всё ещё будет находиться под влиянием обширного антициклона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
"На севере, востоке и в центре страны ожидается погода преимущественно без осадков, а также прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днём до 15-20 градусов тепла. На остальной территории Казахстана под влиянием фронтальных разделов будет неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, усилится ветер", - сказано в сообщении.
Ночью в горных районах юго-востока Казахстана пройдут осадки (дождь с переходом в снег). 6 апреля на юге и юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер.
По Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируют туман.
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