Какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане

В ближайшие дни большая часть территории Казахстана всё ещё будет находиться под влиянием обширного антициклона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"На севере, востоке и в центре страны ожидается погода преимущественно без осадков, а также прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днём до 15-20 градусов тепла. На остальной территории Казахстана под влиянием фронтальных разделов будет неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, усилится ветер", - сказано в сообщении.

Ночью в горных районах юго-востока Казахстана пройдут осадки (дождь с переходом в снег). 6 апреля на юге и юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер.

По Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируют туман.