Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане

Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Быстрая смена барических образований сохранит неустойчивый характер погоды в северной половине республики. Пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололёд, усиление ветра. Температурные показатели понизятся ночью от 3-10 градусов тепла до минус пяти градусов мороза, днём от 10-18 градусов до 0-8 градусов", - сказано в сообщении.

В южной половине республики благодаря обширному антициклону погода будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью - минус три - плюс пять градусов, днём небольшое повышение - от плюс 10-17 градусов до плюс 15-20 градусов.

По республике в ночные и утренние часы прогнозируются туманы.