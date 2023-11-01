Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане
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Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Быстрая смена барических образований сохранит неустойчивый характер погоды в северной половине республики. Пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололёд, усиление ветра. Температурные показатели понизятся ночью от 3-10 градусов тепла до минус пяти градусов мороза, днём от 10-18 градусов до 0-8 градусов", - сказано в сообщении.
В южной половине республики благодаря обширному антициклону погода будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью - минус три - плюс пять градусов, днём небольшое повышение - от плюс 10-17 градусов до плюс 15-20 градусов.
По республике в ночные и утренние часы прогнозируются туманы.
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